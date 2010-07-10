В Раде начали рассмотрение спорного законопроекта

Народные депутаты Украины начали рассмотрение законопроекта «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».

Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции БЮТ Игорь КИРИЛЕНКО отметил, что фракция «категорически не поддержит данный законопроект».

Он подчеркнул, что ни одно предложение “бютовцев” к этому проекту закона не учтено.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция БЮТ выступает за пропорциональную систему выборов с открытыми списками.