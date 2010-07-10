В Раде начали рассмотрение спорного законопроекта
15:29, 10 июля 2010Политика
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...о местных выборах
Народные депутаты Украины начали рассмотрение законопроекта «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских голов».
Как передает корреспондент УНИАН, председатель фракции БЮТ Игорь КИРИЛЕНКО отметил, что фракция «категорически не поддержит данный законопроект».
Он подчеркнул, что ни одно предложение “бютовцев” к этому проекту закона не учтено.
И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция БЮТ выступает за пропорциональную систему выборов с открытыми списками.
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