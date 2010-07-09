Янукович назначил Шуфрича заместителем к Богатыревой
19:55, 09 июля 2010Политика
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Указ размещен на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил министра по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от следствий Чернобыльской катастрофы Нестора ШУФРИЧА заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ инициировал увольнении Нестора ШУФРИЧА с должности министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы. Проектом постановления предлагается уволить Н.ШУФРИЧА с должности министра в связи с переходом на другую работу.
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