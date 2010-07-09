Азаров предлагает парламенту уволить Шуфрича

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Нестора ШУФРИЧА с должности министра Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы.

Инициатором законопроекта является премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Проектом постановления предлагается уволить Н.ШУФРИЧА с должности министра в связи с переходом на другую работу.