Томенко посоветовал регионалам, что дарить Януковичу

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО советует дарить Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ на день рождения книги и картины, а не передавать ему полномочия парламента и местного самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, отвечая на вопрос журналистов о том, какой подарок готовит парламент Президенту на его юбилей, он сказал, что, как и говорил раньше, «готовится серьезный подарок через принятие законопроекта «О всеукраинском референдуме».

Н.ТОМЕНКО объяснил, что, как предусматривают 95 и другие статьи данного документа (в случае их поддержки), после голосования на всеукраинском референдуме, где будет принята новая Конституция, решение вступает в силу со дня объявления Центральной избирательной комиссией результатов всеукраинского референдума, без парламента. Кроме того, пять лет никто не имеет права его изменять. «Если это решение будет принято, то, понятно, оно станет таким отсроченым подарком, который Президент получит 31 октября в виде президентской республики на пять лет», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Вместе с тем, по его мнению, если сегодня или завтра такое голосование состоится, так «это плохой подарок для страны и для имиджа Украины в мире».

Н.ТОМЕНКО посоветовал коллегам по парламенту, прежде всего членам коалиции, дарить Президенту на юбилей книги, картины и не передавать в подарок полномочия парламента и местного самоуправления.