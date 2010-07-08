БЮТ заблокировал трибуну и президиум парламента

Фракция БЮТ заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, к столу президиума прикреплен плакат с надписью: «СБУ – Служба безопасности «РосУкрЭнерго».

В правительственной ложе размещен плакат: «Свободу патриоту Макаренко».

Кроме того, в сессионном зале развешены плакаты с надписями: «Янукович + Фирташ + Хорошковский = газовая мафия», «Бандитам - деньги, газ и власть, патриотам – тюрьмы. В.Янукович», «СБУ работает на газовую банду».

Двери, ведущие в президиум парламента, заставлены стульями.