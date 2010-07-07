Фракции БЮТ и НУ-НС в полном составе покинули зал парламента

Фракции БЮТ и НУ-НС в полном составе ушли из сессионного зала парламента и прекратили участие в рассмотрении поправок к законопроекту о судоустройстве и статусе судей.

Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения в ВР поправок к законопроекту о судоустройстве и статусе судей член фракции НУ-НС Юрий КАРМАЗИН от имени обеих фракций заявил, что депутаты от коалиции отказываются учитывать внесенные оппозицией предложения к законопроекту.

"Мы покидаем это позорное заседание", - сказал Ю.КАРМАЗИН.

Он отметил, что свои замечания и несогласие с принятием законопроекта выразило юридическое управление парламента.

По словам Ю.КАРМАЗИНА, принятие закона полностью разбалансирует судебную систему власти в Украине, поскольку ряд его положений существенно противоречит нормам Конституции и действующему законодательству.

"Закон уничтожает Верховный Суд Украины и сводит его функции к роли статиста", - сказал он.

Ю.КАРМАЗИН также добавил, что закон обязательно должен быть обжалован в Конституционном Суде.