Фракции БЮТ и НУ-НС в полном составе покинули зал парламента
"Закон уничтожает Верховный Суд"
Фракции БЮТ и НУ-НС в полном составе ушли из сессионного зала парламента и прекратили участие в рассмотрении поправок к законопроекту о судоустройстве и статусе судей.
Как передает корреспондент УНИАН, во время рассмотрения в ВР поправок к законопроекту о судоустройстве и статусе судей член фракции НУ-НС Юрий КАРМАЗИН от имени обеих фракций заявил, что депутаты от коалиции отказываются учитывать внесенные оппозицией предложения к законопроекту.
"Мы покидаем это позорное заседание", - сказал Ю.КАРМАЗИН.
Он отметил, что свои замечания и несогласие с принятием законопроекта выразило юридическое управление парламента.
По словам Ю.КАРМАЗИНА, принятие закона полностью разбалансирует судебную систему власти в Украине, поскольку ряд его положений существенно противоречит нормам Конституции и действующему законодательству.
"Закон уничтожает Верховный Суд Украины и сводит его функции к роли статиста", - сказал он.
Ю.КАРМАЗИН также добавил, что закон обязательно должен быть обжалован в Конституционном Суде.