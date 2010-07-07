Нардепы Портнова хотят разогнать налоговую милицию

Народные депутаты Украины (БЮТ) Владимир ПИЛИПЕНКО, Валерий ПИСАРЕНКО, Святослав ОЛИЙНЫК и Игорь ВОРОТНЮК внесли в Верховную Раду законопроект, которым предлагается упразднить налоговую милицию, а ее полномочия передать соответствующим подразделениям органов внутренних дел.

Текст проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования системы правоохранительных органов с целью улучшения инвестиционного климата в государстве)» №6664 от 6 июля 2010 года зарегистрирован на официальном сайте парламента.

Как указывается в пояснительной записке к документу, из многочисленных жалоб и обращений граждан следует, что налоговая милиция фактически дискредитирует власть: грубо и систематически нарушает права и интересы граждан, мешает предпринимательской деятельности и замешана в коррупции.