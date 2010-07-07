Тигипко говорит, что не драматизирует ситуацию с возможной отставкой

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не драматизирует ситуацию вокруг своей возможной своей отставки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Я абсолютно спокойно это воспринимаю, я думаю, что не нужно на это обращать внимание, надо дело делать», - сказал С.ТИГИПКО.

Вице-премьер добавил, что правительство Украины завершило переговоры с МВФ, а также практически завершена подготовка Налогового кодекса к рассмотрению в Верховной Раде во втором чтении. «Уже сегодня мы можем говорить, что не будет никакого ухудшения по администрированию налогов, мы получим уменьшение количества налогов на центральном уровне, уменьшим местные налоги, улучшим ситуацию по амортизации, по инвестициям, уменьшим налоговую нагрузку. Мы все спокойно отрабатываем», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 6 июля с трибуны Верховной Рады лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО заявил, что необходимо рассмотреть вопрос об ответственности вице-премьер-министра С.ТИГИПКО за непрофессиональный проект Налогового кодекса.