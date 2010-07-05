Эксперты: визит Клинтон - предупреждение Януковичу и команде

Визит Государственного секретаря США Хиллари КЛИНТОН в Украину является предупреждением Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ и его команде, считают опрошенные “Політичною думкою” ведущие отечественные эксперты.

Как заметил политэксперт Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, в США сейчас происходит “протрезвление относительно действий украинской власти. Решение ЯНУКОВИЧА передать США запасы высокообогащенного урана длительное время помогали закрывать глаза на то, что творится в Украине. Однако нынешняя ситуация со свободой слова, вернее, ее отсутствием, давлением на СМИ, ограничением общественных собраний, которые идут от власти, не могут не волновать Вашингтон, и он не может на это не реагировать”.

“Встречи КЛИНТОН с представителями оппозиции и общественных организаций являются распространенной практикой. Правда, в международной практике представители других государств не имеют права выражать свою поддержку оппозиции, согласно Венской дипломатической конвенции, которая четко регламентирует, что можно делать, а чего нельзя. Тем не менее, КЛИНТОН провела встречу с ТИМОШЕНКО, а это значит, что в глазах американских высокопоставленных должностных лиц она является достаточно влиятельным политиком и наиболее действенным оппозиционером к нынешней власти”, считает Т.БЕРЕЗОВЕЦ.

Как сказал директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЁВ, можно говорить о том, что Украина “не отказывается от хартии о стратегическом партнерстве со США, которая была подписана предыдущей властью в 2008 году. Но нынешняя власть не демонстрирует намерений и желаний наполнить это партнерство конкретными действиями, проектами. Американцы поняли, что сегодня Украина является другой, с другими геополитическими и идеологическими приоритетами”.

Очень показательным, по мнению эксперта, является “факт принятия накануне визита госпожи КЛИНТОН закона об основах внешней и внутренней политики, где изъята норма о членстве в НАТО. Что делать США в этой ситуации? США хотят, чтобы Украина не оказалась под полным влиянием России. Соответственно, нужно действовать очень аккуратно и деликатно, поэтому вряд ли КЛИНТОН смогла что-то остро отметить власти. Главное для американцев сейчас - сохранить хотя бы на каком-то минимуме гражданские права и демократические свободы, а также сильную оппозицию”.

“Американцы понимают, - сказал В.КАРАСЕВ, - что чем меньше будет у нас демократии, тем оживленнее движение будет к России. Поэтому госпожа КЛИНТОН и встречалась с Юлией ТИМОШЕНКО. Потому что, во-первых, она была финалистом президентской кампании, ее поддержали почти 12 миллионов избирателей. А во-вторых, она не виртуальный, а настоящий оппозиционер. Американцы не могут сейчас себе позволить проводить кастинг среди представителей оппозиции, они видят ТИМОШЕНКО реальным лидером оппозиции в Украине”.

Как считает эксперт, “заботой о развитии гражданского общества объясняется и нынешнее внимание со стороны Госсекретаря к представителям общественных организаций и масс-медиа. Американцы надеются, что в случае необходимости именно институты гражданского общества в Украине смогут стать эффективным инструментом сопротивления незаконным действиям власти, потому что гражданское общество является наиболее оппозиционным, протестным к действиям власти”.

Политический эксперт Игорь ЛОСЕВ убежден, что США “не может не волновать резкое изменение внешней ориентации Украины. Все эти дипломатические заявления власти о том, что Украина должна иметь хорошие отношения как с Западом, так и Востоком – лишь правильные слова. Хорошие отношения никоим образом не означают полную сдачу национальных интересов. Фактически, сегодня речь идет о ликвидации украинской независимости, что может привести к резкому изменению геополитического баланса в центре Европы. Понятно, что это никоим образом не устраивает США, как и не устраивает их европейских союзников”.

“Американское руководство хорошо видит и то, как внутри Украины уничтожаются основные конструкции демократического общества. Это и свобода слова, и право на мирные собрания, и права оппозиции. Украинский парламент теперь вообще преобразован в какую-то карикатуру. Что-то вроде Верховной Рады УССР времен Щербицкого, когда там штамповали готовые решения, которые приносили из ЦК КПУ. Понятное дело, что после этого всего заявления власти о европейской интеграции на Западе воспринимаются как издевательство”, убежден политолог.

По мнению И.ЛОСЕВА, “то, что госсекретарь КЛИНТОН встретилась лишь с ТИМОШЕНКО, из всех оппозиционеров, является показательным. Тем самым Штаты четко продемонстрировали, что воспринимают ее как лидера крупнейшей оппозиционной политической силы в Украине, нравится это кому-то или нет. Это лишь в Украине, где вернулись уже не только брежневские, но и, в известной степени, сталинские времена, оппозицию рассматривают как «врага народа», а не как необходимый элемент всей структуры управления обществом и государством. С другой стороны, США дали понять, что ни один из других оппозиционеров в Украине не имеет сегодня реального влияния, а также выразительных политических перспектив в ближайшем будущем. Похоже, что и в Белом доме уже поняли сущность наших “протывсехов”.

Как отметил политолог Владимир ПОЛЯКОВ, “КЛИНТОН во время визитов в страны Восточной Европы применяет политику двойных стандартов. Заявления КЛИНТОН о положительных шагах Виктора ЯНУКОВИЧА и, фактически, поддержка избранного украинским Президентом курса на сближение с Россией свидетельствуют о том, что в обмен на сданный США ЯНУКОВИЧЕМ уран, который отказывался отдавать даже проамериканский ЮЩЕНКО, Соединенные Штаты, в сущности, сдают украинскую демократию на растерзание команде ЯНУКОВИЧА, а саму Украину - на разграбление России”.

Это, уверен эксперт, “выглядит тем более странно, что через день в Кракове КЛИНТОН подписывает с Польшей новое соглашение о ПРО, которое направлено против России. То есть мы видим, что КЛИНТОН к восточноевропейским странам применяет практику двойных стандартов, а красивые слова относительно демократических ценностей, в том числе о поддержке движения «Стоп цензуре» являются лишь ширмой для ее прикрытия”.

Как считает В.ПОЛЯКОВ, США на данном этапе готовы “закрывать глаза на свертывание демократии в Украине в обмен на сдачу Украиной своих национальных интересов и свидетельствует о том, что между США и Россией существуют договоренности относительно отнесения Украины к сфере влияния последней”.

Директор Института евроатлантического сотрудничества Александр СУШКО согласен с тем, что “американско-украинские взаимоотношения не блестящие, мягко говоря, потому, что украинская сторона не может воспользоваться в полной мере преимуществами возможного стратегического партнерства со США, учитывая определенные акценты отношений с Россией. Кроме того, проблема с демократией в Украине не осталась незамеченной в Штатах. И в этой ситуации определенная эрозия будет влиять на качество двусторонних отношений”.

Он назвал встречу Х.КЛИНТОН именно с Ю.ТИМОШЕНКО “нормальным явлением”, ведь “год назад во время визита вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА тоже проводились встречи с оппозицией и общественными деятелями. БАЙДЕН тогда встречался с ЯНУКОВИЧЕМ и ЯЦЕНЮКОМ как с представителями оппозиции. Хиллари КЛИНТОН ограничилась в этот раз лишь встречей с ТИМОШЕНКО, поскольку она рассматривается сейчас как наиболее влиятельный оппозиционный политик. В прошлом году ЯЦЕНЮК подавал многообещающие перспективы как политик. Сейчас ситуация изменилась, и не в его пользу”.

Политический эксперт Владимир ЦИБУЛЬКО сказал, что ему “набор методов загона ЯНУКОВИЧА в международную коммуникацию через Москву очень уж напоминает международную изоляцию КУЧМЫ в последние годы его второй каденции. Отношения с демократическим миром реально ухудшаются, и так выглядит, что ЯНУКОВИЧ просто не понимает всех этих процессов и их последствий. Причем не только для страны, но и для себя самого. Визит госпожи КЛИНТОН именно сейчас – это пока желтая карточка ЯНУКОВИЧУ и его клике. Их предупредили: переступите грань – действия будут супержесткими. И никакие российско-американские "перезагрузки" их не сдержат”.

Встреча с Ю.ТИМОШЕНКО, заметил политолог, “выглядит в этой ситуации как признание за лидером БЮТ и ее 12 миллионами избирателей не просто лидерства в оппозиции, а, скорее, последней надеждой украинской демократии. Особенно учитывая недавнее голосование провластной коалиции за закон “Об основах внутренней и внешней политики”.