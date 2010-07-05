Литвин не понимает, как можно отменить политреформу-2004

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что отменить политреформу 2004 году будет достаточно проблематично.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил сегодня на пресс-конференции, комментируя информацию о возможности проведения референдума по отмене политической реформы.

«Я проводил консультации с юристами Верховной Рады Украины, и возникает вопрос: что отменять?» - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, сегодня «мы имеем не отдельный закон о политической реформе, а имеем целостную Конституцию с изменениями и дополнениями».

«Поэтому возникает вопрос, что будет отменяться? И здесь есть большая проблема», - сказал председатель ВР.

В то же время В.ЛИТВИН отметил, что на данное время у него нет времени реагировать на подобные инициативы. «Возникнет эта проблема в практической плоскости – будем проводить дискуссию», - добавил он.

При этом спикер отметил, что в вопросе внесения изменений в Конституцию должны быть «хирургически точные движения», с учетом последствий, к которым могут привести новые положения Основного Закона.

Как сообщал УНИАН, 3 июля в интервью «Зеркалу недели» министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ заявил, что вопрос о возможности проведения 31 октября всеукраинского референдума по отмене политреформы остается открытым, но Конституцию Украины необходимо как можно скорее «вернуть в нормальное состояние».

На вопрос о том, верит ли он в возможность проведения референдума по отмене политреформы 31 октября, одновременно с выборами в местные органы власти, министр ответил: «Это не вопрос веры. Я считаю, что Основной Закон необходимо вернуть в нормальное состояние как можно скорее».