Литвин рассказал, как «из-за стен парламента» приходят команды

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что во время рассмотрения законопроекта об Основах внешней и внутренней политики поступала команда «из-за стен парламента» не учитывать поправки к этому документу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета.

В.ЛИТВИН отметил, что тот, кто видел этот проект документа, подтвердит, что поправки были достаточно позитивными.

«Они бы улучшили этот законопроект. Но я говорю, и мне говорят, что есть указание ничего не учитывать. Указание, мне сказали, из-за пределов Верховной Рады», - сказал он.

Как отметил В.ЛИТВИН, если парламент и в дальнейшем так будет работать, то “ничего у нас не будет”.

“Но предложения же были нормальные, и споры исключительно были по двум пунктам”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Верховная Рада приняла в целом Закон Украины "Об Основах внутренней и внешней политики".

За принятие данного решения проголосовали 259 народных депутатов из 279 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом определяются принципы внутренней политики Украины в сферах развития государственности, развития местного самоуправления и стимулирования развития регионов, формирования институтов гражданского общества, национальной безопасности и обороны, в экономической, социальной и гуманитарной сферах, в экологической сфере и сфере техногенной безопасности, а также основы внешней политики Украины.

Главными основами внутренней политики в гуманитарной сфере являются реализация государственной языковой политики на основе норм национального и международного права, обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины, гарантирование свободного развития, использования и защиты русского, других родных языков граждан Украины; создание общественного вещания и предоставление государственной поддержки национальному информационному продукту, осуществление мероприятий по защите национального информационного пространства и пр.

Законом предусмотрено, что Украина как европейское внеблоковое государство осуществляет открытую внешнюю политику и хочет сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, избегая зависимости от отдельных государств, групп государств или международных структур.

Главными основами внешней политики являются обеспечения национальных интересов и безопасности Украины путем поддержки мирного и взаимовыгодного сотрудничества с членами международного содружества по общепризнанным принципам и нормам международного права; обеспечение дипломатическими и другими средствами и методами, предусмотренными международным правом, защиты суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ Украины, ее политических, экономических, энергетических и других интересов. Также предусмотрено соблюдение Украиной политики внеблоковости, что означает неучастие Украины в военно-политических союзах, приоритетность участия в совершенствовании и развитии европейской системы коллективной безопасности, продолжение конструктивного партнерства с НАТО и другими военно-политическими блоками по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, и обеспечение интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство с целью приобретения членства в Европейском Союзе. Определение и реализация Основ внутренней и внешней политики осуществляются на основе тесного взаимодействия и координации усилий Верховной Рады Украины, Президента Украины, Кабинета министров Украины, министерств, других центральных и местных органов исполнительной власти в этом направлении.

Контроль над соблюдением Основ внутренней и внешней политики осуществляется Верховной Радой Украины, Президентом Украины, Советом национальной безопасности и обороны Украины, Кабинетом министров Украины, другими органами государственной власти в пределах их полномочий, определенных Конституцией и законами Украины.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.