В МВД боятся, что в Януковича могут что-то кинуть

Митингующих на мероприятиях с Президентом Украины Виктором Януковичем оттесняли потому, что они могли что-то кинуть в главу государства. Такое предположение в интервью ЛігаБізнесІнформ высказал главный советник Министра внутренних дел Константин Стогний.

Так, К.Стогний, отвечая на вопрос, почему в Киеве и Львове, во время мероприятий с Президентом, сотрудники милиции вытесняли оппозиционных митингующих, запуская на их место представителей Партии регионов, сказал: "Я этот тезис встречал в материалах. Я спрашивал начальника киевской милиции об этом. Понятно, что он может быть заангажирован и ответит иначе. Но в каждом случае нужно разбираться на месте. Мне главное, чтоб был общественный порядок. Помните случай с протестами против продления пребывания российского флота в Украине под Верховной Радой? Когда я смотрю, что милиционера бьют пустыми бутылками по голове, то у меня внутренне появляется протест. Милиционеры стоят, а их бьют. Так нельзя!"

"Вот вы говорите, что видели, как оттесняли митингующих. А я не видел, например. Может, это мое упущение. Я видел, что создают оцепление, чтоб митингующие стороны между собой не воевали", - отметил К.Стогний.

Реагируя на реплику журналиста, что когда В.Янукович был в "Украинском доме", митингующих отогнали к стадиону "Динамо", главный советник главы МВД сказал: "Одни говорят, что так и было, как говорите вы. В УГО (Управление госохраны) говорят, что есть, к примеру, подозрение на то, что люди из толпы каким-то предметом кинуть хотят, а потому их нужно оттеснить. Другие лояльно настроены: нет данных, что у них есть какие-то предметы. Но мне сложно об этом говорить, потому что охраной главы государства занимается УГО".

При этом К.Стогний еще раз подчеркнул, что в мероприятиях с Президентом основную функцию выполняет именно УГО, а милиция лишь подчиняется приказам. "И если милиции говорят, что нужно обеспечить коридор, то милиция должна выполнять", - подчеркнул К.Стогний.