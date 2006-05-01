Симоненко микрофон не позволил сказать ”многого”

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО сегодня, выступая в Киеве на митинге на Майдане Независимости в честь празднования Дня международной солидарности трудящихся, обратился с призывом к народу приступить к формированию новой левой политической силы для противостояния олигархам в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления лидера коммунистов на главной площади Киева собралось около 1000 человек под красными знаменами.

В своей речи П.СИМОНЕНКО, комментируя итоги парламентских выборов, сказал: «Мы должны признать – народ Украины проиграл в очередной раз свои интересы крупному капиталу». По словам П.СИМОНЕНКО, крупные политические силы, попавшие в парламент, преследуют единственную цель, вопреки данным в ходе предвыборной кампании обещаниям, - «перераспределить секторы экономики», дабы продолжить и расширить свое влияние на экономику Украины, а также вернуть потраченные деньги на предвыборную кампанию.

По мнению П.СИМОНЕНКО, сегодня таким образом продолжается раздел Украины на Восток и Запад. «Верховный Совет, - отметил лидер украинских коммунистов, - по сути, превратился в сборище олигархов, в сборище бандформирований, которые будут делить собственность».

Говоря о причинах проигрыша украинского народа в нынешних парламентских выборах, П.СИМОНЕНКО назвал несколько факторов. Среди них - «мы проиграли, потому что были разъединены». При этом он добавил, что проигрыш украинского народа зависел не только от внутреннего разделения на Восток и Запад, но и от разъединения со славянскими народами России и Беларуси. П.СИМОНЕНКО поставил белорусский народ в пример, поскольку на прошедших в Беларуси президентских выборах, ее народ избрал президента, который, по мнению лидера КПУ, ратует, прежде всего, за благосостояние своей нации, несмотря на то, как к этому отнесется Запад.

В тоже время, обращаясь к ветеранам и людям старшего поколения, П.СИМОНЕНКО призвал их в дальнейшем не повторять ошибок, которые в частности были допущены во время выборов мэра Киева. Говоря об этом, П.СИМОНЕНКО сказал: «Это позор для народа Украины. Позор для населения Киева. Микрофон не позволяет сказать многое», что он думает о мэре столицы.

В завершении митинга сторонники КПУ направились по Крещатику к памятнику Владимиру Ленину, чтобы традиционно возложить цветы у подножья монумента лидера мирового пролетариата.