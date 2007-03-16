Ющенко хочет услышать, что новое соглашение с ЕС - не альтернатива членству

Для Украины важно услышать, что усиленное соглашение между Украиной и ЕС не является альтернативой будущего членства нашего государства в евросообществе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сказал на пресс-конференции в Копенгагене после встречи с премьер-министром Королевства Дания Андресом Фог РАСМУССЕНОМ.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сейчас завершается интенсивная работа по вступлению Украины во Всемирную торговую организацию. Он выразил надежду, что после этого начнутся переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕС. В частности, глава государства прогнозирует, что это может произойти в первом полугодии будущего года.

Говоря о сегодняшних договоренностях с Данией, в частности подписании соглашения о либерализации визового режима и реадмиссии, В.ЮЩЕНКО отметил, что это колоссальный знаковый прорыв, поскольку это подписание соглашения со страной-членом ЕС.

Он отметил, что подобную работу по заключению соглашений о реадмиссии Украина будет проводить и с государствами СНГ.

Также В.ЮЩЕНКО сказал, что Украина нуждается в помощи ЕС в развитии технической части границ. Он не исключает, что это также может стать предметом усиленного соглашения.