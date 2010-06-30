В ПР предупредили: отказ голосовать за закон о выборах будет трудно объяснить

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов не сомневается, что Верховная Рада примет закон о проведении местных выборов по смешанной системе, поскольку он учитывает позиции большинства народных депутатов.

Об этом он заявил сегодня, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

«Зарегистрированный законопроект консолидировал мнение большинства. И если потом кто-то не проголосует за данный закон, ему будет трудно объяснить свою позицию”, - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Лидер фракции Партии регионов считает, что законопроект полностью может быть принят в целом до конца текущей сессии. “Если сегодня его рассмотрят на заседании комитета и Верховная Рада включит его в повестку дня, то он может быть завтра рассмотрен. И тогда до конца текущей сессии он пройдет процедуру и будет принят”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 29 июня А.ЕФРЕМОВ зарегистрировал в ВР проект закона о выборах депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

Законопроект предусматривает проведение выборов депутатов Верховной Рады Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) системе. При этом законопроект учитывает особый конституционный статус областных и районных советов, которые представляют общие интересы территориальных общин сел, поселков и городов (часть четвертая статьи 140 Конституции Украины).

Так, выборы депутатов Верховного Совета Крыма, областных, районных, городских, районных в городах советов проводятся по смешанной системе, согласно которой половина от количества депутатов (общего состава) соответствующего совета избирается по избирательным спискам кандидатов в депутаты от местных организаций политических партий во многомандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами соответственно Автономной Республики Крым, области, района, города, района в городе, а половина - от количества депутатов (общего состава) соответствующего совета избирается по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.

Выборы депутатов сельских, поселковых советов проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах, на которые разделяется территория соответственно села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в сельскую общину), поселки.

Выборы сельских, поселковых, городских председателей проводятся по мажоритарной системе относительного большинства в едином одномандатном избирательном округе, границы которого совпадают с границами соответственно села (нескольких сел, жители которых добровольно объединились в территориальную общину), поселки, города.

Очередные местные выборы назначаются не позже чем за 60 дней до дня выборов, а избирательный процесс начинается за 50 дней до дня очередных местных выборов.

Согласно порядку, предложенном законопроектом, право выдвижения кандидатов в депутаты Верховного Совета АРК, областных, районных, городских, районных в городах советов будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Право выдвижения кандидатов в депутаты сельского, поселкового совета и на должность сельского, поселкового председателя будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий и путем самовыдвижения.

Право выдвижения кандидата на должность городского председателя будет реализовываться избирателями через местные организации политических партий.

Предусмотрено, что лицо может быть выдвинута кандидатом в депутаты, кандидатом на должность городского председателя путем выдвижения местной организацией (местными организациями) лишь одной партии.