Герман отправит бодигарда Януковича к журналисту, которого он "заламал"?

В ближайшее время будут представлены результаты расследования инцидента между журналистом телеканала СТБ и охраной Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН на пресс-конференции в Киеве.

Она пообещала, что сегодня еще раз поинтересуется у начальника охраны Президента выводами расследования инцидента. «Я заверяю вас, что мы это так не оставим», - сказала она.

А.ГЕРМАН напомнила, что один из охранников был отстранен от исполнения служебных обязанностей, но она лично считает, что этого мало. «Должны быть более жесткие выводы, и я считаю, что он превысил свои полномочия, хотя он считал, что с той информацией, которую они имели в тот день, – очень тревожной информацией – он действовал в соответствии со своими инструкциями», - сказала А.ГЕРМАН, добавив, что ей тяжело быть судьей до завершения расследования.

Относительно извинений со стороны Администрации Президента, А.ГЕРМАН напомнила, что в день, когда произошел инцидент, начальник УГО принес публичные извинения через СМИ. «Я считаю, если надо, чтобы он лично встретился с журналистом и принес извинения, мы это организуем, и в этом нет никаких проблем», - сказала А.ГЕРМАН.

Она подчеркнула, что журналисты должны иметь право работать свободно, но есть определенные правила и определенные инструкции, есть лицо, которого охраняют, и журналисты тоже должны считаться с требованиями охраны Президента. «Так есть во всех странах, так есть и в Соединенных Штатах, Франции, Германии», - заметила она.

Кроме того, А.ГЕРМАН выразила сожаление, что по неизвестным причинам журналистка телеканала СТБ Ольга ЧЕРВАКОВА отказалась от участия в роботе Общественного гуманитарного совета, хотя предварительно соглашалась работать там. По мнению А.ГЕРМАН, канал СТБ, журналисты которого постоянно попадают в конфликтные ситуации, должен был бы иметь своего представителя в Гуманитарном совете. «Если бы ваша журналистка приходила, она бы могла открыто, публично Президенту все это сказать», - заметила А.ГЕРМАН и добавила, что в Администрации Президента надеются, что О.ЧЕРВАКОВА изменит свою точку зрения и приобщится к работе Гуманитарного совета или канал СТБ, возможно, делегирует другого представителя.

Как сообщал УНИАН, 15 июня охрана Президента Виктора ЯНУКОВИЧА препятствовала журналисту СТБ Сергею АНДРУШКО вести репортаж из выставки “Агро-2010”, в которой принимал участие глава государства. Сотрудники Управления госохраны повалили журналиста на пол, когда он пытался пройти за Президентом, который осматривал экспозицию выставки «Агро-2010» после проведенного им короткого брифинга.

Позже в тот день Управление государственной охраны извинилось перед журналистом "за неоправданное применение силы стражами порядка".

16 июня пресс-служба Президента сообщила, что представитель правоохранительных органов, который 15 июня был участником конфликта с С.АНДРУШКО, отстранен от выполнения служебных обязанностей на время проведения расследования.