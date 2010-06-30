Милиция выдавила c Банковой еще один пикет

Сегодня правоохранительные органы заблокировали проведение пикета под стенами Администрации Президента Украины в поддержку задержанного экс-председателя Гостаможслужбы Анатолия МАКАРЕНКО, хотя заявка на акцию была подана предварительно.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской организации партии ВО «Батьківщина».

Представителей столичной организации «Батьківщини» милицейский кордон оттеснил от улицы Банковой, где расположена АП, вплоть до улицы Институтской. Людям на разрешили подойти к Администрации Президента, выставив кордон из милиции и лиц в гражданском.

Сейчас около 150 активистов с флагами Блока Юлии Тимошенко, ВО «Батьківщини» и плакатами оттеснены к улице Институтской. На транспарантах надписи «СБУ – служба безопасности «РосУкрЭнерго», «Макаренко защитил Украину» и другие.

Акция носила мирный характер, о чем было поставлено в известность в письме-заявке в КГГА, говорится в сообщении. Главное требование – прекратить уголовное преследование правительственных экс-чиновников, в частности А.МАКАРЕНКО по делу о растаможивании 11 миллиардов кубометров газа.

«Мы настаиваем на том, что официально озвученная версия недопущения протеста – встреча президентов Украины и Шри-Ланки – является поводом к подавлению мирных акций оппозиции, направленных на защиту демократических ценностей», - заявляют организаторы пикета.

Как сообщал УНИАН, 22 июня охрана Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА разогнала мирную акцию крымских татар, которая проходила перед зданием Администрации главы государства в Киеве. Мирная акция протеста была организована крымчанами в связи с отсутствием у них возможности несколько лет подряд законным путем получить землю для строительства жилья. Охрана Президента зачитала пикетчикам решение Окружного административного суда Киева. Решение предусматривает «установить ограничение на реализацию прав на мирные собрания путем запрета гражданам Украины в лице Мамбетова а.А. проведение с 22.06.2010 бессрочной акции возле Администрации Президента Украины. Постановление суда подлежит немедленному выполнению». По словам участников акции, «пикетчикам продемонстрировли два автобуса со спецназовцами и тюремный «воронок», и пообешали разогнать пикет силой. В связи с этим участники акции вынуждены были свернуть свою акцию протеста.