СБУ упрямо молчит об инциденте с Ланге

В Службе безопасности Украины пока воздерживаются от комментариев относительно инцидента с запретом на въезд в Украину руководителю представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико ЛАНГЕ.

Как сказали УНИАН в пресс-центре СБУ, "пока комментариев нет".

Как сообщал УНИАН, 26 июня руководителя украинского представительства немецкого Фонда Конрада Аденауэра Н.ЛАНГЕ в течение 10 часов в аэропорту «Борисполь» не пропускали в Украину.

27 июня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Германии Маркус ГАТЦЕЛЬМАНН заявил, что МИД выясняет с властями Украины обстоятельства инцидента с Н.ЛАНГЕ.

29 июня Министерство иностранных дел Украины заявило, что воздерживается от комментариев по поводу инцидента с запретом на въезд в Украину Н.ЛАНГЕ.

В то же время председатель Комитета по вопросам Европы Бундестага Германии Гунтер КРИХБАУМ в интервью Deutsche Welle призвал власти Украины с полной серьезностью отнестись к инциденту с задержанием в аэропорту «Борисполь» руководителя представительства Фонда Аденауэра в Киеве Н.ЛАНГЕ.

“Важно, чтобы сейчас было проведено полноценное расследование инцидента. Мы очень обеспокоены. И это касается не только условий работы немецких фондов в Украине. Речь идет о значительно большем. Речь идет в первую очередь о том, какое значение имеет свобода слова и высказывания мнения в Украине, которая постоянно заявляет о стремлении приближаться к европейским стандартам. Свобода высказывания мнения нужна не только фондам, но и общественным организациям, всем гражданам”, - сказал Г.КРИХБАУМ.

27 мая в своей аналитической статье «Первые 100 дней после смены власти в Украине: авторитарные тенденции и сближение с Россией», размещенной на официальном сайте представительства фонда в Украине, Н.ЛАНГЕ критически оценил действия команды нового Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и изменения в Украине, которые произошли после его прихода к власти.