Тимошенко знает, где найти 15 миллиардов

Фракция Блока Юлии Тимошенко предлагает с 1 апреля увеличить размер прожиточного минимума до 534 грн., а размер минимальной заработной платы – до 440 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время вечернего пленарного заседания заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО, представляя проект закона о внесении изменений в закон о госбюджете Украины на 2007 год, разработанный представителями фракций.

Она отметила, что прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 апреля предлагается установить на уровне 534 грн., а с 1 октября – 550 грн.

При этом, по ее словам, прожиточный минимум для детей до 6 лет должен составлять с 1 апреля 471 грн., с 1 октября – 486 грн., для детей от 6 до 18 лет с 1 апреля – 605 грн., с 1 октября – 624 грн.

Кроме того, по ее словам, для трудоспособных лиц предлагается установить прожиточный минимум с 1 апреля 569 грн., с 1 октября – 587 грн., для трудоспособных лиц – с 1 апреля 412 грн., с 1 октября – 425 грн.

При этом, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, размер минимальной заработной платы с 1 апреля должен составлять 440 грн., с 1 октября – 480 грн.

Она также отметила, что проектом закона, внесенным БЮТ, для увеличения социальных расходов не нужно увеличивать дефицит госбюджета. При этом она напомнила, что правительственным законопроектом предлагается увеличить дефицит до 3,1% ВВП.

«Это не допустимо для страны. Это приведет к дестабилизации всей финансовой системы», - сказала она.

Лидер БЮТ также отметила, что законопроектом предложены источники, за счет которых будут увеличены размеры минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Она отметила, что общая сумма таких источников составляет 15 млрд. 551 млн. грн.