Стадион «Металлист» почти выполнил дополнительные требования УЕФА

На харьковском стадионе «Металлист» входят в завершающую фазу работы по учету дополнительных требований УЕФА к комфорту и безопасности зрителей. Финансирование указанных работ в настоящее время осуществляется за счет средств президента группы DCH, генерального инвестора и координатора подготовки Харькова к Евро-2012 Александра ЯРОСЛАВСКОГО. Как сообщили УНИАН в дирекции стадиона, по состоянию на 29.06.2010 г. на 82% готовы дополнительные эвакуационные выходы на Северной трибуне, устанавливаются металлоконструкции под эвакуационные выходы на Южной трибуне, на 76% завершены эвакуационные лестницы внутри чаши стадиона.

Как сообщалось ранее, в соответствии с новой редакцией титула объекта плановая сумма инвестиций составит 762632039 грн. Из них: из госбюджета - 347300000 грн., из регионального бюджета - 185160000 грн., средства инвестора (группа DCH) - 230172039 грн.

В 2010 году на учет дополнительных требований УЕФА из государственного бюджета должно поступить 137300000 грн. (фактически поступило 36600000 грн.), из регионального - 49345713 грн. (фактически поступило 10000000 грн. в 2009 году). Общая сумма бюджетного недофинансирования - 140,05 млн. грн.

Частные инвестиции в работы по выполнению дополнительных требований УЕФА в текущем году должны составить 114185060 грн. Фактически по состоянию на 29.06.2010 г. А.ЯРОСЛАВСКИЙ компенсировал 90% кассового разрыва по бюджетным платежам на сумму 126000000 грн. Общая сумма средств частного инвестора, направленных на реконструкцию ОСК «Металлист» составляет 356172039 грн.