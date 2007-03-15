Ющенко уволил замсекретаря СНБО
13:43, 15 марта 2007Политика
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Указ датирован 15 марта
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Юрия ПЕТРОЧЕНКО от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам государственной безопасности в связи с переходом на другую работу.
Документ обнародован на официальном сайте главы государства.
Справка УНИАН. Ю.ПЕТРОЧЕНКО был назначен на должность заместителя секретаря СНБО по вопросам государственной безопасности в октябре в 2005 г.
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