Ющенко уволил замсекретаря СНБО

13:43, 15 марта 2007
Политика
1414 0

Указ датирован 15 марта

Президент Украины Виктор Ющенко Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом освободил Юрия ПЕТРОЧЕНКО от должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам государственной безопасности в связи с переходом на другую работу.

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. Ю.ПЕТРОЧЕНКО был назначен на должность заместителя секретаря СНБО по вопросам государственной безопасности в октябре в 2005 г.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter