Украина сделала России ряд дополнительных предложений по газу
14:25, 28 июня 2010Политика
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Сечин отметил, что их рассмотрят
|Игорь СЕЧИН
Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН по итогам переговоров премьер-министров двух стран Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА, передает РИА "Новости".
И.СЕЧИН добавил, что "Украина сделала ряд дополнительных предложений по сотрудничеству в газовой сфере, они будут рассмотрены".
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