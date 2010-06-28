Украина сделала России ряд дополнительных предложений по газу

Украина и Россия договорились в сжатые сроки подготовить межправительственное соглашение по газу.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН по итогам переговоров премьер-министров двух стран Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА, передает РИА "Новости".

И.СЕЧИН добавил, что "Украина сделала ряд дополнительных предложений по сотрудничеству в газовой сфере, они будут рассмотрены".