Украина сделала России ряд дополнительных предложений по газу

14:25, 28 июня 2010
Политика
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Сечин отметил, что их рассмотрят

Игорь СЕЧИН
Украина и Россия договорились в сжатые сроки подготовить межправительственное соглашение по газу.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН по итогам переговоров премьер-министров двух стран Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА, передает РИА "Новости".

И.СЕЧИН добавил, что "Украина сделала ряд дополнительных предложений по сотрудничеству в газовой сфере, они будут рассмотрены".

 

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