Когда ПР доберет "тушек" до 300, русский язык станет государственным?

Если 300 депутатов парламента будут разделять позицию Партии регионов, то Верховная Рада может сделать русский язык вторым государственным. Об этом заявила замглавы администрации президента Анна Герман в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВi.

"Если 300 депутатов будут разделять позицию и программные принципы Партии регионов, конечно, тогда будет изменена Конституция, и Партия регионов сделает, то есть Верховная Рада сделает русский язык вторым государственным", - приводит ее слова Украинская правда.

"У нас в программе записан русский язык, как второй государственный. Но чтобы реализовать этот постулат программы, надо чтобы этого хотела почти вся Украина, это значит чтобы почти все депутаты в Верховной Раде были от Партии регионов и исповедовали программные принципы Партии регионов", - заявила замглавы администрации.

"Без этого нельзя изменить Конституцию. Если же этого захочет вся Украина, что ж - придется это сделать", - добавила она.

Герман отметила, что "пока народ не делегировал конституционного большинства депутатов, до тех пор мы не имеем права говорить, что вся Украина хочет русского языка, как второго государственного".