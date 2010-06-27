Тимошенко: знаю, что мы с вами единомышленники

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО поздравила всех, кто шагает во взрослую жизнь, с Днем молодежи.

Об этом сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

Обращаясь к юношам и девушкам, Ю.ТИМОШЕНКО пожелала, “чтобы все хорошие качества, которые присущие молодежи - оптимизм, энергичность, когда нужно - максимализм, жажда жизни, желание учиться - вы сохранили навсегда”.

При этом она отметила, что “молодость - это не обязательно возраст, это - состояние души и философия жизни”.

“Украинская молодежь очень талантливая и образованная, и мы, взрослые, гордимся вами и вашими достижениями”, - отметила лидер БЮТ и добавила: “Знаю, что мы с вами единомышленники в том, что Украина должна быть и станет влиятельной, богатой и уважаемой страной в мире”.

Она выразила уверенность, что “вместе с молодежью построить справедливую страну возможно, и я рассчитываю на вашу поддержку, дорогие мои!”

Ю.ТИМОШЕНКО пожелала молодым людям, чтобы они достойно преодолевали все трудности и преграды, появляющиеся на их пути. “Хочу, чтобы все ваши желания обязательно стали реальностью, а удача и любовь сопровождали вас всю жизнь! Здоровья вам, веры в собственные возможности и неравнодушия!” - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО в своем поздравлении.