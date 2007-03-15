Огрызко подвесили до 20 марта (дополненная)

Верховная Рада Украины решила перенести на вторник, 20 марта, рассмотрение вопроса о назначении Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 245 из 444 народных депутатов, зарегистрированных в зале. Это решение поддержали фракции, которые входят в парламентское большинство. После голосования фракции "Наша Украина" и БЮТ почти в полном составе вышли из сессионного зала парламента.

На заседании ВР председатель Комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Виктор ТИХОНОВ сообщил, что вчера в 15.30 в комитет поступило письмо главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ с просьбой «ровно на неделю» отложить рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры В.ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел .

По его словам, комитет по просьбе представителей фракций "Наша Украина" и БЮТ снял с рассмотрения этот вопрос и перенес его на следующую неделю. В.ТИХОНОВ отметил, что при таких обстоятельствах рассмотрение вопроса на пленарном заседании невозможно, поскольку нет решение комитета. Он выразил удивление, почему это вопрос все-таки был внесен сегодня в повестку дня ВР.

На заседании парламента представитель фракции КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ и представитель Партии регионов Юрий БОЛДЫРЕВ выступили с предложением перенести этот вопрос на следующую неделю.

В то же время представители фракции "Наша Украина" и БЮТ настаивали на необходимости рассмотрения этого вопроса сегодня. Заместитель председателя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ напомнил, что рассмотрение вопроса о назначении В.ОГРЫЗКО уже началось, и необходимо принимать решение по данному вопросу.

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ также выразил удивление по поводу того, что такое письмо В.БАЛОГИ поступило в парламент уже после того, как были проведены переговоры между Президентом Украины, премьер-министром и председателем Верховной Рады. Но в результате было проведено голосование, и Верховная Рада решила перенести на следующую неделю рассмотрение данного вопроса.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля ВР не поддержала кандидатуру Владимира ОГРЫЗКО на должность министра иностранных дел.

28 февраля пресс-служба главы государства сообщила, что Президент повторно внес в Верховную Раду представление на назначение В.ОГРЫЗКО.

Вчера, 14 марта, после встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и председателем Верховной Рады Александром МОРОЗОМ премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявил: «Мы договорились, что рассмотрим кандидатуру Президента на должность министра иностранных дел в парламенте и будем искать поддержку фракций – будем проводить соответствующую работу с депутатами для того, чтобы получить эти голоса в парламенте».