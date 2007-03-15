Луценко подал в суд на Генпрокуратуру

Бывший министр внутренних дел, лидер общественного движения "Народная самооборона" Юрий ЛУЦЕНКО считает политическим заказом возбуждение Генеральной прокуратурой уголовного дела по факту незаконной выдачи им оружия.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сказал 14 марта в эфире телеканала "1+1".

По его словам, к нему не обращался ни один представитель силовых структур с приглашением к следователю прокуратуры.

Экс-глава МВД подчеркнул, что в 2006 году следователь Генпрокуратуры закрыл постановление о возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях Ю.ЛУЦЕНКО признаков правонарушений и предъявил ему протокол об административном правонарушении.

"Административных правонарушений нет, это установил уже Верховный Суд", - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, этот же следователь теперь снова возбуждает дело, выполняя таким образом определенный политический заказ коалиции.

"Я сегодня (14 марта) подал жалобу на то, чтобы это постановление было закрыто решением суда как абсолютно надуманное, никому не нужное..." - подчеркнул он.

Как сообщалось, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконной выдачи оружия бывшим министром внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО.

Ранее Генпрокуратура передавала в Печерский суд протокол об административном правонарушении Ю.ЛУЦЕНКО.

Суд обязал министра оплатить штраф в размере 340 грн., а 28 ноября 2006 года Апелляционный суд Киева отменил это решение.