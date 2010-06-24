Азаров понятия не имеет, кому он раздает госдолжности?

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ высказывается за необходимость повышения квалификации государственных служащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на заседании Совета регионов.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что на сегодня вакансии отраслевой и территориальной системы управления заполнены на 99%. Но, по его словам, это не означает, что система работает отлажено и качественно. Премьер отметил, что в последнее время при назначении на ту или иную должность он успевал в лучшем случае просмотреть послужной список претендента, что не всегда отображает профессионализм человека.

В то же время Н.АЗАРОВ отметил, что нельзя спешить с увольнением людей. «В кадровой политике должна быть стабильность», - сказал он.

По мнению главы правительства, если управленец того или иного уровня допустил ошибку, нужно постараться помочь ее исправить, в некоторых случаях научить, а к кадровым выводам прибегать только в том случае, если такие ошибки становятся системными.

«Мы должны пропустить через систему повышения квалификации всю нашу кадровую армию», - сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с тем он согласился, что на сегодня Академия государственного управления при Президенте Украины нуждается в серьезном реформировании, поскольку в последние годы она претерпела изменения не в лучшую сторону.

Также в ходе своего выступления Н.АЗАРОВ отметил, что правительство готово поддержать инициативу руководителей местных администраций о введении дифференцированной заработной платы для сотрудников ОГА. В то же время он считает, что повышение заработных плат тем или иным чиновникам должно осуществляться не за счет дополнительного финансирования, а за счет оптимизации кадрового состава, уменьшения численности сотрудников администраций.