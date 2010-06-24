Кожемякин понял, что делает Хорошковский в СБУ

Служба безопасности Украины превратилась в репрессивный механизм, заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, комментируя задержание экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, «факт задержания экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО Службой безопасности Украины свидетельствует о том, что СБУ полностью превратилась в репрессивный механизм расправы над теми, кто не давал возможности наживаться определенным кругам дельцов за счет украинского государства».

Народный депутат отметил, что «сегодня вся Украина убедилась, что руководитель государственного органа, на которого возложена защита национальных интересов, окончательно превратил СБУ в полукриминальную структуру, которая стоит на защите властных олигархических кругов и кланов».

По убеждению А.КОЖЕМЯКИНА, “политическая вендетта, которую начал председатель СБУ против руководителей государственных органов, противостоявших коррупции, окончательно свидетельствует, что ХОРОШКОВСКИЙ пришел в Службу безопасности Украины исключительно обслуживать прихоти действующей власти и в то же время решать свои личные бизнесовые вопросы”.

«БЮТ не допустит никаких незаконных действий, а тем более, политических репрессий над теми, кто честно и добросовестно выполнял возложенные на них Конституцией и законами Украины обязанности. А господину ХОРОШКОВСКОМУ и тем, чьи заказы он выполняет, мы бы посоветовали брать пример с тех людей, которых они сегодня бросают за решетку», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.