Азаров объяснил, что самолет для Клюева - не роскошь

Один из самолетов государственной компании "Украина", которым воспользовался первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ во время своей рабочей поездки в Запорожье, вышел из строя, и представитель правительства вынужден был возвращаться в Киев другими транспортными средствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

Н.АЗАРОВ также опроверг утверждение, что в соответствии с постановлением правительства услугами авиакомпании "Украина" могут пользоваться лишь первые лица государства. "Когда мы работали с Виктором Федоровичем (ЯНУКОВИЧЕМ) в правительстве, я не помню, чтобы такой документ принимался… Самолет – это не роскошь, а средство передвижения! И время первого вице-премьера гораздо дороже той стоимости самолета, и решения первого вице-премьера (я сам работал первым вице-премьером) для страны стоят дороже. И оперативность, и все остальное…", - пояснил он.

Премьер-министр подчеркнул, что член правительства может пользоваться услугами государственной авиакомпании при такой необходимости. "Я подниму это постановление, посмотрю и обязательно включу первого вице-премьер министра в это постановление", - пообещал Н.АЗАРОВ.

В ответ на реплику журналиста о том, что было бы лучше, если бы чиновники летали рейсовыми самолетами, глава правительства заявил: "Вот когда будете работать в правительстве, будете рассуждать, что лучше с точки зрения члена правительства. А для меня лучше, чтобы первый вице-премьер в необходимых случаях оперативно летел туда, куда надо, а не рейсовым самолетом, который вполне возможно в этот день не летает".

Как сообщала "Украинская правда", 4 июня первый вице-премьер А.КЛЮЕВ посетил с рабочей поездкой Запорожье для проведения совещания по актуальным проблемам и перспективам развития Запорожской области.

Вместе с тем журналисты обратили внимание на тот факт, что у А.КЛЮЕВА как у представителя крупного бизнеса существуют частные интересы в Запорожье - он является владельцем "Запорожского завода полупроводников".

По информации издания, первый вице-премьер летал в Запорожье чартерным рейсом авиакомпании "Украина", обслуживающей первых лиц государства. В то время как использовать самолеты авиакомпании "Украины" за средства бюджета имеют право лишь три государственных служащих - Президент, премьер-министр и председатель Верховной Рады. Эти правила регламентируются специальным постановлением правительства "Об обеспечении воздушных перевозок высших должностных лиц государства", на котором стоит гриф "секретно".

Чтобы выяснить, на каком основании борт предоставили А.КЛЮЕВУ, который не подпадает под категорию трех "высших должностных лиц государства", "Украинская правда" направила запрос первому вице-премьеру.