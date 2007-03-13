Рудьковский оказался человеком без паспорта

Министр транспорта социалист Николай Рудьковский оказался не только человеком без диплома, но еще и без паспорта. Это утверждает “Украина Молода”в публикации “ПроФФесор-2. Как министр Николай Рудьковский свою биографию правит”.

Диплом Черниговского педагогического института, утверждает автор статьи, Рудьковский получил с явными фальсификациями. “В сентябре 1985 года Рудьковского зачислили на первый курс. Проучившись семь месяцев, он берет академотпуск, а в апреле 1986 года его отчисляют из института в связи с призывом на военную службу. Находясь в армии на срочной службе, в июле 1987 года Рудьковский почему-то «зачисляется» студентом этого же института, а по окончании службы в июне 1988-го опять «отчисляется» по собственному желанию. Не будучи студентом, в марте 1990 года Рудьковский берет какой-то академотпуск, а в январе 1991-го его в который раз отчисляют из института. После этого периода, как отмечалось в последующих автобиографиях, Николай Рудьковский выезжает в Москву, а затем — в Австрию для «получения экономического образования».

Но впоследствии, в “марте 1996 года его восстанавливают в пединституте. И вдруг через два месяца, в мае, выдают... диплом учителя истории и обществоведения. Ввиду того, что в целом, с 1985 года, Рудьковский проучился в этом институте лишь неполных два года, диплом о высшем образовании ему выдали по явно фальсифицированным данным”.

“Устраиваясь на работу в «Укргазпром» в 1997 году, - пишет дальше “Украина молода”, - Рудьковский, подал в отдел кадров личный листок и копию диплома об окончании Российской экономической академии им. Плеханова, где он якобы учился в 1988—1993 годах, а также Черниговского пединститута, в котором он учился уже якобы на протяжении 1993—1996 годов, а не 11 лет, как мы выяснили”.

Относительно диплома “плехановки” корреспондент издания обратился в отдел кадров ректората академии. Там ответили, что “Николай Рудьковский в списках студентов, которые закончили академию в 1993 году, не значится”. Это во-первых. А во-вторых: “исследуя соответствие посланной мной ксерокопии диплома Николая тем образцам, которые выдавали в 1993 году, российская сторона выяснила: 1) диплом с такой серией и номером не выдавали вообще; 2) нагрудный знак не выдается учебным заведением с 1990 года, потому отметки об этом не должно быть; 3) неправильно указано название ВНЗ; 4) подпись ректора не похожа на подпись ректора и проректора того времени. А еще отмечалось — 5) заочная форма учебы ликвидирована в РЕА... десять лет тому назад”.

Стражи порядка уже интересовались институтскими документами Рудьковского в связи с расследованием прокуратурой Черниговской области факта внесения в его паспорт фиктивных записей о прописке с 1991 по 1995 год в селах Бобровицкого района. Это дело закончилось тем, что в июле 1998 года Черниговский областной суд признал нынешнего министра транспорта не гражданином Украины, его паспорт — недействительным, а выборы по Козелецкому округа (в котором избирался Рудьковский) — такими, что не состоялись.