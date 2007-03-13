Оппозиция требует созвать заседание СНБО

Партии «Наша Украина» и БЮТ обратятся к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с требованием провести заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будут обсуждены 17 требований объединенной оппозиции к антикризисной коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО после того, как фракции «Наша Украина» и БЮТ покинули сессионный зал.

«Мы обратимся к Президенту, чтобы он на базе СНБО созвал руководителей государства и лидеров фракций для обсуждения наши 17 требований», - сказала она.

При этом она отметила, что в случае игнорирования требований «Нашей Украины» и БЮТ оппозиция «будет действовать так, как действовала перед президентскими выборами».

Отвечая на вопрос, означает ли это, что «Наша Украина» и БЮТ будут проводить акции протеста, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Это не исключается».

При этом она отметила, что сейчас трудно прогнозировать развитие событий и реакцию власти на те шаги, которые делают оппозиционные силы.

Она сказала, что в случае принятия коалицией к сведению требований оппозиции, в стране «будет положено начало процедуре оздоровления».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что объединенная оппозиция не будет мириться с действиями антикризисников и будет делать все, чтобы они начали работать на благо Украины.

Она также напомнила, что оппозиционные силы обратятся с предложением к Президенту не подписывать те законы, которые будут приниматься коалицией в отсутствие «Нашей Украины» и БЮТ. «Я думаю, что Президент не пропустит ни одного лоббистского закона», - сказала лидер БЮТ.

В свою очередь, лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что «Наша Украина» и БЮТ планируют начать процесс объединения внепарламентских демократических сил, которые видят угрозу реванша и готовы к борьбе во время досрочных парламентских выборов.

Он отметил, что на сегодняшний день выйти из политического кризиса можно лишь путем объединения усилий демократических политических сил и Президента Украины.

В.КИРИЛЕНКО также прогнозирует, что работа ВР в отсутствие депутатов фракций «Наша Украина» и БЮТ будет проходить «в урезанном формате и будет безрезультатной».

По его словам, антикризисники будут принимать исключительно «лоббистские и коррупционные законы». Однако, по его словам, глава государства не будет подписывать их, а в парламенте не хватит голосов для преодоления вето. При этом он исключил, что антикризисная коалиция вместо законов по каждому конкретному поводу будет принимать исключительно постановления. В.КИРИЛЕНКО отметил, что действие постановлений «крайне ограничено».

Как сообщал УНИАН, 12 марта фракции «Наша Украина» и БЮТ на совместном заседании, которое проходило в Секретариате Президента с участием главы государства Виктора ЮЩЕНКО, приняли заявление о совместных действиях и требованиях к антикризисной коалиции.

Среди 17 требований к коалиции - формирование конституционной комиссии за рамками парламента и вынесение на всеукраинский референдум вопроса о форме государственного правления в Украине; вопрос защиты внешнеполитического курса Украины; необходимость возвращения ведущей роли Президенту в вопросах внешней политики и немедленное назначение министра иностранных дел; освобождение от должностей министра внутренних дел Василия ЦУШКО и генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, а также немедленное назначение председателя СБУ; переподчинение внутренних войск МВД Президенту.

Кроме того, среди требований - разорвать преступную связь бизнеса и власти и перейти на прямые (без посредников) соглашения с Российской Федерацией, Туркменистаном, Казахстаном, Узбекистаном в обеспечении Украины природным газом.