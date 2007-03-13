Бокий в парламенте услышал дикую шутку

Лидер фракции Социалистической партии Украины Иван БОКИЙ призвал главу государства Виктора ЮЩЕНКО быть «Президентом всей Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.БОКИЙ сказал во время своего выступления в парламенте.

По его словам, сегодня на заседании парламента «мы услышали дикую шутку, что Президент Украины находится во главе оппозиции». «Такого не может быть, поскольку тогда это в оппозиции к государству, в оппозиции к народу. Это Бог знает что», - сказал И.БОКИЙ.

Он отметил, что Виктор ЮЩЕНКО должен быть «Президентом всей Украины». По словам И.БОКОГО, антикризисная коалиция не может «воспринимать диктат, который оппозиция сегодня фактически объявила большинству».

Он отметил, что с помощью диктата оппозиции ничего не удастся достичь, и поэтому нужны переговоры, консультации, в том числе на уровне Президент – премьер-министр - председатель Верховной Рады.

В свою очередь, лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил: «Несмотря на заклинание правящей коалиции, Президент все равно остается наиболее легитимной политической фигурой в Украине, главой государства и Президентом всех украинцев».

Он считает, что антикризисной коалиции «не дает покоя» объединение оппозиционных фракций, которые «начинают оказывать сопротивление реваншистам, объединившимся в правящей коалиции и в правительстве ЯНУКОВИЧА».

По словам В.КИРИЛЕНКО, законопроекты, внесенные представителями фракции «Наша Украина», игнорируются коалицией, и поэтому в такой ситуации «спокойно и результативно работать нельзя». «Мы не были запрограммированы на алгоритм оставления зала, но сейчас, встретившись с «глухой стеной», мы оставляем зал, будем бороться вне парламента и докажем свою правоту», - отметил В.КИРИЛЕНКО.

На данный момент в парламенте остались только представители антикризисной коалиции, они голосуют за законопроекты и проекты постановлений. В полном составе отсутствуют фракции «Наша Украина» и БЮТ. В то же время заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО, который является представителем фракции БЮТ, остался в президиуме парламента.