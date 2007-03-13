Оппозиция выдвинула большинству 17 требований

Парламентская оппозиция требует от антикризисной коалиции выполнения 17 требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на заседании Верховной Рады лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в этих 17 требованиях предусматривается наведение порядка с тарифами, повышение заработных плат и пенсий, принятие новой Конституции, прекращение принятия лоббистских законов.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что эти «17 условий являются ультиматумом этой власти», и если антикризисная коалиция не примет эти требования, то «мы будем действовать адекватно».

Также Ю.ТИМОШЕНКО напомнила слова председателя ВР Александра МОРОЗА об увеличении антикризисной коалиции до 300 народных депутатов. По ее словам, антикризисная коалиция начала «более тщательную работу с депутатами - запугивают их детей, предлагают взятки и на базе этого собираются сколотить компашку в 300 голосов». Как следствие - «изменять Конституцию, принимать без права вето Президента все законы. Это, практически, система государственного переворота», - сказала лидер БЮТ.

В ответ А.МОРОЗ подчеркнул, что любые изменения в Конституцию должны вносится «только в рамках и по правилам, определенным самой Конституцией».

Он подчеркнул, что «эту новацию (речь идет о подкупе народных депутатов антикризисной коалицией - УНИАН) я впервые слышу”.

«Конечно, нужно иметь представление и фантазию, чтобы это говорить», подчеркнул А.МОРОЗ.

Он процитировал якобы слова Ю.ТИМОШЕНКО о том, что она будет вербовать народных депутатов из антикризисной коалиции для перехода в оппозицию.

По словам А.МОРОЗА, когда он говорил о 300 народных депутатах, которые будут работать в парламенте, то имел в виду тех, «нормально ориентированных на работу парламента депутатов, которые входят в оппозицию». Речь идет «как раз о тех толковых умных людях, которым надоел деструктив, надоели постоянные конфронтации, которые абсолютно ничего не дают обществу, государству, парламенту в частности», - отметил А.МОРОЗ.

Он подчеркнул, что «хотел бы успокоить - парламент выдержит все эти испытания и после этих спланированных неадекватных катаклизмов значительная часть депутатов, которые устали от такого деструктива, присоединятся к коалиции, и будут работать, в том числе над изменениями в Конституции».

Как сообщал УНИАН, 12 марта фракции «Наша Украина» и БЮТ на совместном заседании, которое проходило в Секретариате Президента с участием главы государства Виктора ЮЩЕНКО, приняли заявление о совместных действиях и требованиях к антикризисной коалиции.

Среди главных требований до "антикризовикив” формирование конституционной комиссии за рамками парламента и вынесение на всеукраинский референдум вопроса о форме государственного правления в Украине; вопрос защиты внешнеполитического курса Украины; необходимость возвращения ведущей роли Президента в вопросах внешней политики и немедленное назначение министра иностранных дел; освобождение от должностей министра внутренних дел Василия ЦУШКО и генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО, а также немедленное назначение председателя СБУ; переподчинение внутренних войск МВД Президенту и другие.

Кроме того, среди требований - разорвать преступную связь бизнеса и власти и перейти на прямые (без посредников) соглашения с Российской Федерацией, Туркменистаном, Казахстаном, Узбекистаном в обеспечении Украины природным газом.