Антикризисная коалиция заблокировала Верховную Раду
09:32, 13 марта 2007Политика
1963 0
БЮТ держит руку на рубильнике
Представители антикризисной коалиции до начала пленарного заседания парламента заблокировали президиум, трибуну, а также ложу правительства в Верховной Раде.
Как передает корреспондент УНИАН, на данное время в сессионном зале находится около двух десятков народных депутатов – членов антикризисной коалиции. Их действия связаны с возможной блокировкой работы Верховной Рады оппозиционными фракциями – БЮТ и «Нашей Украины».
Кроме того, несколько народных депутатов из антикризисной коалиции находятся возле помещения аппаратной звуковой.
В то же время 5-10 представителей фракции БЮТ блокируют подходы к помещению электрощитовой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter