Антикризисная коалиция заблокировала Верховную Раду

Представители антикризисной коалиции до начала пленарного заседания парламента заблокировали президиум, трибуну, а также ложу правительства в Верховной Раде.

Как передает корреспондент УНИАН, на данное время в сессионном зале находится около двух десятков народных депутатов – членов антикризисной коалиции. Их действия связаны с возможной блокировкой работы Верховной Рады оппозиционными фракциями – БЮТ и «Нашей Украины».

Кроме того, несколько народных депутатов из антикризисной коалиции находятся возле помещения аппаратной звуковой.

В то же время 5-10 представителей фракции БЮТ блокируют подходы к помещению электрощитовой.