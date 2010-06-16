Кондратюк: коалиция не хочет запрещать «лохотроны» на телевидении

Коалиция не хочет запрещать мошеннические телевикторины.

Об этом журналистам заявила голова подкомитета Верховной Рады по вопросам рекламы Елена КОНДРАТЮК, комментируя отказ коалиции поддержать инициативу оппозиции о запрете многочисленных сомнительных телевикторин на украинском телевидении.

По ее словам, Партия регионов и коммунисты отказались поддержать законопроект 4510 об изменениях к закону о телевидении и радиовещании в части интерактивных игр в телевизионном эфире. «Речь шла о том, чтобы запретить «лохотроны» на телевидении – это так называемые викторины, которые предлагают отгадать, скажем, слово «мама» и предлагают позвонить по телефону. Потом держат человека на телефоне несколько минут и таким образом зарабатывают средства», - сказала она.

Е.КОНДРАТЮК подчеркнула, что как правило, «на эти удочки попадают или несовершеннолетние, или люди старшего возраста».

Народный депутат отметила, что ее удивила позиция членов Партии регионов и коммунистов, «ведь если не поддержать даже такие вещи, то ни о которых реальных перемененах в области телевидения и радиовещания не может быть и речи».

Е.КОНДРАТЮК считает, что «законопроект о запрещении платных интерактивных конкурсов Верховная Рада не поддержала только потому, что его докладывал депутат от оппозиции».

Политик отметила, что предложениями проекта предусматривалось запретить на обычных телеканалах трансляцию программ с интерактивными конкурсами, условия которых прямо или косвенно предусматривают платное приобретение лицом статуса участника такой программы или передачи, и позволить такие трансляции только на каналах с ограниченным доступом, то есть кодируемых. Законопроектом предусматривалось также, что вышеприведенные запреты не распространяются на трансляцию программ и передач по проведению розыгрышей лотерей, творческих конкурсов, спортивных соревнований и тому подобное, невзирая на то, предусмотрен или нет их условиями денежный или имущественный выигрыш. «С обычных (не кодируемых) каналов вещания авторы законопроекта предлагали убрать передачи, в которых нашим гражданам с целью получения выигрыша за личную победу предлагается обратиться в телерадиоорганизации: сделать телефонный звонок, отправить смс-сообщение, и, соответственно, предусматривается взыскание средств за соединение или телефонный разговор. Но законодатели до этого места, к сожалению, не дочитали», - объяснила депутат.

Отметим, что законопроект был поддержан членами профильного комитета, представляющими все фракции ВР, с рекомендацией парламенту принять проект в первом чтении и в целом. Но в ходе голосования в сессионном зале депутаты не дали необходимого количества голосов для принятия законопроекта в первом чтении (“за” законопроект проголосовали 173 народных депутата из 433 зарегистрированных в сессионном зале).

«Под прикрытием необходимости заботиться о государственных и общественных интересах, не вчитавшись в суть проекта, народные депутаты отказали в надлежащей поддержке сбалансированных законодательных предложений, в очередной раз проявили политическую нетерпимость – это не может не вызывать возмущения», - заявила Е.КОНДРАТЮК.