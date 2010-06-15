Хорошковский рассказал журналистам, как сделать невозможной цензуру

Председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ считает, что власть и журналисты должны выработать кодекс поведения, который бы сделал невозможными проявления цензуры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ХОРОШКОВСКИЙ сказал во время встречи с журналистами, представляющими движение «Стоп цензуре!».

В.ХОРОШКОВСКИЙ также предложил журналистам определить зоны ответственности власти. По его мнению, первая зона – это информационная политика государства как таковая, в том числе доступ к информации. Вторая зона – это защита журналистов – защита их жизни, защита, если есть угроза в препятствовании журналистской деятельности.

В свою очередь журналисты говорили о том, что на сегодня в стране наблюдаются системные попытки вмешательства власти в информационную политику изданий.

Так, шеф-редактор издания «Телекритика» Наталия ЛИГАЧОВА отметила, что на ведущих телеканалах существует тенденция: показывают, допустим, одни и те же синхроны, показывают похожие сюжеты, о власти говорят хорошо или никак, а об оппозиции наоборот - плохо или никак. По ее мнению это является своеобразным доказательством того, что информационной политикой телеканалом руководят из одного центра.

Журналист Роман СКРИПИН отметил, что ни в одной стране журналисты не встречаются с руководителем СБУ, чтобы выяснить, существует ли свобода слова.

В ответ В.ХОРОШКОВСКИЙ сказал, что не увидел в этой встрече ничего необычного, отметив, что СБУ занимается вопросами обеспечения именно информационной безопасности.

Также представители СМИ в ходе встречи говорили о фактах вмешательства чиновников в журналистскую деятельность.

Кроме того, они просили главу СБУ поинтересоваться, какими принципами руководствуется та или иная государственная структура, ограничивая аккредитацию журналистов, или принимая решение, представителей каких СМИ приглашать на встречи с высокими должностными лицами, в первую очередь это касается президентского и правительственного пулов.

Комментируя это высказывание, В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что власть совместно с журналистами должна вырабатывать прозрачные правила аккредитации.

Также представители СМИ сообщили, что многие чиновники позволяют себе не отвечать на журналистские запросы или отвечают отписками. В.ХОРОШКОВСКИЙ пообещал передать эту информацию главе государства. При этом он высказал уверенность, что каждому чиновнику будет доведено требование Президента внимательно изучить закон, который обязывает их отвечать на запросы прессы. Кроме того, В.ХОРОШКОВСКИЙ высказал мнение, что чиновники должны нести ответственность за игнорирование закона.

В конце встречи председатель СБУ отметил, что государство не может вмешиваться в редакционную политику коммерческих каналов. Вместе с тем он считает, что власть совместно с журналистами может способствовать установлению прозрачных правил поведения собственника канала и творческого коллектива, а также навести порядок в вопросах лицензирования, чтобы никто не мог манипулировать лицензиями телеканалов.

Также он высказался за создание общественного телевидения.

По мнению В.ХОРОШКОВСКОГО, все эти мероприятия будут способствовать решению проблем, которые возникают в отношениях межу собственниками СМИ и коллективами.