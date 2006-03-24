У Турчинова таки нет паранойи

Заместитель руководителя Центрального избирательного штаба Блока Юлии Тимошенко Олег НАДОША считает, что оправдания представителей «Нашей Украины» относительно их непричастности к организации работы параллельного сервера звучат несерьезно.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН.

Как отметил О.НАДОША, “больше всего меня рассмешила экскурсия по территории «правозащитной академии». Сервер - это не контейнер, который можно физически увидеть. И на дверях кабинетов не пишут «Отдел фальсификаций результатов выборов». Транзитный сервер это - пара компьютеров, кабель и десяток людей, которые разбираются в работе компьютерного отдела ЦИК”.

К тому же, отмечает О.НАДОША, представители «Нашей Украины» никак не могут определиться, что именно расположено в доме на улице Фрунзе - или правозащитная академия, или телефонный центр, или компьютерный, или “горячая линия”.

В то же время, по словам О.НАДОШИ, “ЦИК должен заинтересоваться, почему телефонный центр “Нашей Украины” арендован на физических лиц и не оплачен из избирательного фонда блока. А на месте силовых структур, я бы заинтересовался, за какой счет и с какой целью к так называемой “правозащитной академии” проложен сверхмощный кабель, который обеспечивает передачу информации в космических объемах -100 мегабит в секунду”.

Дальше, отмечает представитель БЮТ, “почему “Наша Украина” вплоть до пресс-конференции ТУРЧИНОВА молчала о своем телефонном центре, а телефонов «горячей линии» никто не рекламировал. Почему, в конечном счете, телефонный центр охраняется как база НАТО, а «телефонистки» меняют номера на автомобилях. Почему группа прикрытия центра имеет партийные билеты «Батькивщины»? И таких вопросов очень много”.

При этом заместитель руководителя Центрального избирательного штаба Блока Юлии Тимошенко отметил: “Мы не стремимся обвинить “Нашу Украину” в фальсификациях. Мы лишь обнародовали информацию, которую имели, и предупредили о возможности повторения истории с транзитным сервером. Может после этого у кого-то перестанут чесаться руки и пропадет желание подкорректировать результаты народного волеизъявления”.

Как сообщал УНИАН, 23 марта руководитель Центрального избирательного штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ заявил о существовании специальной сети, с помощью которой можно будет вмешаться в работу сервера ЦИК. Сославшись на «надежные источники», А.ТУРЧИНОВ заявил, что процессы, связанные с указанной сетью, контролируют члены «Нашей Украины» Николай КАТЕРИНЧУК и Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

По словам А.ТУРЧИНОВА, здание, к которому проведена сеть, расположено в Киеве на ул. Фрунзе, 15-а. Другой адрес, по словам А.ТУРЧИНОВА, с которым связана указанная сеть, находится в Киеве на ул. Спасской, где расположен штаб «Нашей Украины». Он отметил, что технические возможности этой сети позволяют заходить на сервер ЦИК, снимать информацию в оперативном режиме, и при желании вносить в нее коррективы.

В тот же день Избирательный блок “Наша Украина” пригласил журналистов посетить здание на ул. Фрунзе, 15-а.

Заместитель руководителя избирательной кампании «Нашей Украины» Роман ЗВАРИЧ сообщил журналистам, что здание по улице Фрунзе, 15-а принадлежит правоохранительной организации “Одесская правозащитная академия”. Он рассказал, что единственное, что связывает «Нашу Украину» с этой организацией, – это заключенное соглашение. В соответствии с этим соглашением, академия организовала “горячую” телефонную линию, на которую граждане Украины могут сообщить о любых нарушениях в ходе избирательной кампании. «Наша Украина», в свою очередь, эту информацию изучает и в случае необходимости реагирует как на уровне ЦИК, так и Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел. «На том наши отношения с этой организацией кончаются», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Р.ЗВАРИЧ подчеркнул, что руководитель правозащитной организации является членом партии «Батькивщина», то есть - однопартийцем ТУРЧИНОВА. «Поэтому, если есть какие-то вопросы (по транзитному серверу – УНИАН), то, скорее, их необходимо ставить БЮТ», - сказал Р.ЗВАРИЧ. По его словам, «Наша Украина» с самого начала заявляла, что она заинтересована в проведении честных и прозрачных выборов. Именно поэтому и была организована эта “горячая” телефонная линия.