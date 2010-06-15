Тимошенко просит украинцев испугаться вместе с ней

Лидер БЮТ, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, что никакие репрессии не остановят ее в борьбе за возвращение Украины на демократический путь развития. Об этом она заявила на пресс-конференции в Черновцах, сообщает официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"В.ЯНУКОВИЧ и его окружение первыми, кого будут из политиков убивать политически, – это меня. Не удастся политически – вы знаете, что это за мафия. Они будут другие средства применять", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она считает, что при таких условиях недопустимого быть слабыми перед угрозами, которые несет Украине власть ЯНУКОВИЧА. "Я готова проходить этот путь", - добавила политик.

"Честно вам скажу: за все время своего пребывания в политике мне, возможно, в первый раз действительно страшно за страну. Когда я смотрю, что делается, когда я смотрю, какие шаги проходит страна, когда я смотрю, какие планы имеет В.ЯНУКОВИЧ и его окружение, мне, возможно, в первый раз страшно", - сказала она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО заверила В.ЯНУКОВИЧА, что ее не пугает возбуждение уголовных дел и это не заставить ее покинуть вместе с семьей страну. "Я просто хочу заверить В.ЯНУКОВИЧА и всю его мафию, что, во-первых, я из страны никуда не уеду. Они сейчас пытаются бесконечными уголовными делами толкнуть меня на выезд из страны, чтобы я испугалась, чтобы я собрала семью и куда-то уехала", - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что "тюрьма не лишает человека свободы". "Она, возможно, лишит передвижения, но если они думают, что можно забрать и лишить человека свободы, то они очень и очень ошибаются. Люди, настоящие политики, даже за решеткой остаются свободными", - подчеркнула она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что угроза политических репрессий нависает также и над членами ее политической команды. "Мне страшно за мою команду, которую сегодня затаскали по прокуратурам, мне страшно за жен наших депутатов, за мужей наших депутатов, мне страшно за их детей, за их внуков, поскольку сегодня репрессивная машина включена на полную мощность", - констатировала она.

"Мне страшно, что в Украине возрождается не просто авторитаризм, а, знаете, асфальтовый каток диктатуры. И я хочу, чтобы мы все вместе с вами немножечко, простите, испугались, потому что иногда наша такая украинская легкомысленность украинских политиков, в том числе демократического, национально-патриотического сектора, просто приводит к тому, что происходят римейки диктатуры. Я не хочу, чтобы это было", - просуммировала Ю.ТИМОШЕНКО.