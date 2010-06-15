Пукачу в изоляторе СБУ показывают футбол

Глава СБУ Валерий Хорошковский считает, что генерал Алексей Пукач, признавший свою вину в убийстве Гонгадзе, содержится в "курортных условиях". Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"В изоляторе СБУ совсем другой уровень комфорта: ремонт, постель, еда, телевизор", - рассказал чиновник. На замечание журналиста, что просмотр телепрограмм - это контакт с внешним миром, глава СБУ ответил: "Он смотрит футбол. Это была просьба Пукача, которая была удовлетворена".