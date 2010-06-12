Хорошковский предложил Кириленко купить его бизнес

Глава СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заверяет, что группа «Интер» не станет участвовать в повторном конкурсе для получения частот на трансляцию, из-за которого разгорелся скандал.

Об этом он заявил вчера вечером в эфире телеканала «Украина» в программе "Шустер Live".

При этом В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что он готов продать свой бизнес, дабы в дальнейшем избежать подобных конфликтов.

"Я готов продать бизнес. Покупайте", - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ. В тоже время на реплику депутата от НУ-НС Вячеслава КИРИЛЕНКО, принимавшего участие в программе, о том, что он должен определиться и сделать выбор между работой в СБУ и бизнесдеятельностью, В.ХОРОШКОВСКИЙ еще раз подчеркнул: "Я уже выбрал. Я предлагаю на продажу. Купите".

Как сообщал УНИАН, 7 июня с.г. редакционный совет «5 канала» обнародовал открытое письмо Президенту В.ЯНУКОВИЧУ, в котором обвинил председателя Службы безопасности Украины В.ХОРОШКОВСКОГО как владельца медиа-холдинга U.A. Inter Media Group в попытке уничтожить «5 канал» путем возможной отмены судом решение конкурса на выделение частот Нацсоветом от 27 января.

8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и «5 канала» частот на вещание.

В рейтинге самых богатых людей в Украине за 2010 год председатель СБУ В.ХОРОШКОВСКИЙ занял 14-е место. Рейтинг подготовлен журналом «Корреспондент» и инвестиционной компанией Dragon Capital. Стоимость состояния В.ХОРОШКОВСКОГО оценивается в 804 млн. дол. При этом, основную часть оцененного состояния В.ХОРОШКОВСКОГО составляют принадлежащие ему медиа-ресурсы.