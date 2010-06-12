Мэром Днепропетровска станет кандидат, которого поддержит ПР?

Эксперты считают, что на выборах мэра Днепропетровска победит тот кандидат, которого поддержит Партия регионов.

Об этом сообщает ИА «Новый мост».

Как отмечает информагентство, 17 июня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен посетить Днепропетровск с рабочим визитом. В рамках визита запланирована встреча Президента с руководством области и мэром Днепропетровска Иваном КУЛИЧЕНКО. Из собственных источников ИА «Новый мост» стало известно, что, возможно, именно к этой дате будет приурочено вступление И.КУЛИЧЕНКО в ряды Партии регионов с целью получения поддержки на предстоящих мэрских выборах.

Политические эксперты региона в свою очередь отмечают, что подобное поведение И.КУЛИЧЕНКО обусловлено тем, что его рейтинг в последние годы существенно снизился.

«Для КУЛИЧЕНКО вступить в ПР – это последний и единственный шанс», – считает политический обозреватель Юрий РАЙХЕЛЬ. По словам эксперта, если Партия регионов не поддержит И.КУЛИЧЕНКО, то он не станет мэром Днепропетровска. При этом Ю.РАЙХЕЛЬ сомневается, что ПР согласится поддерживать мэра Днепропетровска.

Эксперты также отмечают, что, несмотря на свою публичную беспартийность, во время последних мэрских выборов И.КУЛИЧЕНКО опирался на ресурсы местного БЮТ. При этом, как утверждают эксперты, сотрудничество И.КУЛИЧЕНКО с «бютовцами» продолжалось и после выборов, что было особенно заметно в последние месяцы работы премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и непосредственно во время президентской кампании.

По словам политолога Владимира ПАЩЕНКО, это сотрудничество было выгодно меру Днепропетровска.

Также эксперты считают, что попытки И.КУЛИЧЕНКО «спрятаться за рейтингом Президента и Партии регионов свидетельствуют о его желании уйти от ответственности за доведенное до упадка городское хозяйство».

На данный момент мэр И.КУЛИЧЕНКО не прокомментировал эту информацию, отмечает «Новый мост».

Справка УНИАН. Согласно данным исследования консорциума «За честные выборы», если бы выборы мэра Днепропетровска состоялись в ближайшее время, то победил бы руководитель фонда «Наш дом Днепропетровск» Игорь ЦЫРКИН, набравший 21,2% голосов днепропетровцев. На втором месте - действующий мэр И.КУЛИЧЕНКО с 20,7%. За Загида КРАСНОВА проголосовали бы 7,5% респондентов, за Владимира ТЮРИНА – 1,6%. При этом за другого кандидата отдали бы свои голоса 11,9%, против всех голосовали бы 9,7%. Не принимали бы участия в голосовании 7,6%, затруднились ответить – 19,8% горожан.

Опрос проводился методом индивидуального интервью с 24 по 30 мая 2010 года в Днепропетровске. Было опрошено 1000 респондентов, квотами выступили пол, возраст, район и образование. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/- 2,4%.

В социологический консорциум входят: Киевский институт проблем управления им. Горшенина, Центр прикладных исследований «Пента», Институт перспектив города, Днепропетровская социологическая служба.