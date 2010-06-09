Коммунисты хотят национализировать ликероводочные заводы

Парламентская фракция Коммунистической партии Украины настаивает на ликвидации налога на добавленную стоимость (НДС) с заменой его на налог с потребления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Межрегиональной академии управления персоналом (МАУП), об этом заявил народный депутат из фракции КПУ, председатель парламентского подкомитета по вопросам налоговой политики Евгений ЦАРЬКОВ на заседании Дискуссионного клуба при академии.

По его словам, НДС представляет собой серьезную «базу для коррупции в сфере налогообложения».

Е.ЦАРЬКОВ проинформировал, что взамен НДС фракция КПУ предлагает ввести налог на потребление в размере 10%. По мнению коммунистов, данный налог будет проще администрировать, и он является менее коррумпированным.

По словам народного депутата, среди прочих законодательных нововведений, на которых настаивает фракция Компартии, - национализация или получение государственной доли в производстве ликероводочных изделий. Е.ЦАРЬКОВ отметил, что, по подсчетам коммунистов, национализация водочной промышленности увеличит поступления в госбюджет на 84 млрд. грн. в год.

«Эти деньги могли бы полностью закрыть потребности Украины в финансировании медицинской отрасли», - заверил депутат.

Отвечая на вопросы студентов, Е.ЦАРЬКОВ не согласился с мнением, что в Украине с приходом новой власти наблюдается притеснение свободы слова. Он считает, в Украине невозможна была свобода слова и раньше, поскольку центральные средства массовой информации в стране контролируются олигархами. Е.ЦАРЬКОВ также убежден, что независимые СМИ в Украине возможны только на базе государственной формы собственности.

Справка УНИАН. МАУП является крупнейшим негосударственным вузом в Украине. В академии обучается около 45 тыс. студентов.

Дискуссионный клуб МАУП начал свою работу в 2008 году. Формат клуба допускает приглашение ведущих политиков, чиновников, общественных деятелей и бизнесменов, которые, кроме столичной студенческой аудитории, имеют возможность пообщаться в интерактивном режиме видеоконференции со студентами филиалов Академии во всех регионах Украины.