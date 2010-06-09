Янукович планирует в Крыму заседание Совета регионов

Выездное заседание Совета регионов под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА планируется провести в Крыму 25 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил постоянный представитель главы государства в автономии Сергей КУНИЦЫН.

«Совет регионов 25 июня планируется провести в Крыму. Приедет Президент Украины», - сказал С.КУНИЦЫН.

Он напомнил, что первое - организационное - заседание Совета регионов прошло в Киеве, затем губернаторы и мэры ряда городов собирались во Львове.

«Предполагается в сентябре - Киев, потом Донбасс, и так - по всей стране», - сказал С.КУНИЦЫН.

Справка УНИАН. Совет регионов создан в апреле по указу В.ЯНУКОВИЧА и является консультативно совещательным органом при Президенте.

Главная цель Совета - наладить сотрудничество госвласти и органов местного самоуправления в вопросах реализации государственной региональной политики.