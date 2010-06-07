Губернатор: житомирская ПР - хорошая школа для руководителей

Глава Житомирской областной государственной администрации Сергей РЫЖУК избран руководителем Житомирской областной организации Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняли сегодня 147 делегатов областной партийной конференции ПР, в которой в целом приняли участие 152 делегата.

Предыдущий руководитель облорганизации Николай ПРИСЯЖНЮК сложил полномочия, объяснив это невозможностью соединить работу в должности министра аграрной политики с руководством облорганизацией. Он также рекомендовал на эту должность С.РЫЖУКА.

В свою очередь С.РЫЖУК поблагодарил однопартийцев за доверие руководить "мощнейшей организацией регионалов страны". “Во время последних кадровых назначений в области стало понятно, что Житомирскую областную организацию Партии регионов можно смело считать хорошей школой для руководителей разных уровней”, - сказал С.РЫЖУК.