Ульянченко призналась, что она таки «мама олигархов»

Экс-глава секретариата президента Вера Ульянченко заявила, что "перевоспитывает олигархов".

Об этом она заявила в программе "Черное и белое" на телеканале ТВі.

Ульянченко отметила, что занимается "благотворительным привлечением инвестиций".

"Здесь я с вами согласна, что вы меня называете "матерью олигархов", потому что я их перевоспитываю", - сказала экс-чиновница.

"Я считаю, что эта территория - территория нашего государства - не должна быть для них предметом просто зарабатывания денег. Они должны чувствовать ответственность", - заявила она.

Отвечая на вопрос, кто их олигархов поддается перевоспитанию, Ульярнченко сказала: "Все поддаются, когда надо. Все".

Украинская правда