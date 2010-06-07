Ульянченко призналась, что она таки «мама олигархов»
08:14, 07 июня 2010Политика
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"Потому что я их перевоспитываю..."
Экс-глава секретариата президента Вера Ульянченко заявила, что "перевоспитывает олигархов".
Об этом она заявила в программе "Черное и белое" на телеканале ТВі.
Ульянченко отметила, что занимается "благотворительным привлечением инвестиций".
"Здесь я с вами согласна, что вы меня называете "матерью олигархов", потому что я их перевоспитываю", - сказала экс-чиновница.
"Я считаю, что эта территория - территория нашего государства - не должна быть для них предметом просто зарабатывания денег. Они должны чувствовать ответственность", - заявила она.
Отвечая на вопрос, кто их олигархов поддается перевоспитанию, Ульярнченко сказала: "Все поддаются, когда надо. Все".
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