Колесников собирается на Львовщину

Вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в ближайшее время посетит Львовскую область, в частности поселок Славское, с целью изучения возможностей проведения в Карпатском регионе зимних Олимпийских игр 2022 года.

Об этом Б.КОЛЕСНИКОВ сказал во время эфира «Шустер live» на телеканале «Украина», сообщает Правительственный портал.

Вице-премьер отметил, что в Славском есть горнолыжные базы, которые можно будет использовать для проведения зимней Олимпиады.

«Инициатива Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, который предложил подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр в Украине, чрезвычайно важна для страны. Она даст возможность повысить международный имидж нашего государства и способствовать развитию спорта и туризма в целом в Украине и в частности в Карпатах. Мы имеем уникальные возможности в этом смысле, и поэтому инициатива Президента ЯНУКОВИЧА, я убежден, получит максимальную поддержку во всем обществе», - отметил он.

Кроме Славского, Б.КОЛЕСНИКОВ собирается также изучить возможности спортивных инфраструктур, в частности в поселке Ворохта Ивано-Франковской области.