ВР уже на этой сессии утвердит региональный статус русского языка?

В Партии регионов надеются, что еще до окончания этой пленарной сессии Верховная Рада Украины утвердит закон о базовых языках, закрепляющий региональный статус русского языка.

Об этом заявил сегодня в Донецке на брифинге народный депутат от Партии регионов Александр КАСЯНЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного отделения Партии регионов.

«Законопроект уже готов, уже прошел рассмотрение в комитете, потому, возможно, еще до окончания этой пленарной сессии он будет рассмотрен Верховной Радой и, надеюсь, принят», - сказал депутат.

При этом А.КАСЯНЮК добавил: «По крайней мере, у нас есть стабильные 246 голосов, которые готовы голосовать за предложения, поданные представителями Партии регионов».