Тимошенко: Янукович строит коррупционную Украину

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ создает коррупционную Украину, а не страну для людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Украиной ЯНУКОВИЧА, к сожалению, станет коррупция во всех сферах нашей жизни, начиная с того, что с помощью коррупции будет задабриваться любая страна, которая так или иначе влияет на жизнь нашего государства, и дальше мы будем видеть такие традиции, когда высоко обогащенный уран – Соединенным Штатам, первый визит в Брюссель – Европейскому Союзу, а возможно, и треть газотранспортной системы, пролонгация пребывания Черноморского флота в Крыму – Российской Федерации, и многое другое», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, именно коррупция является признаком укрепления власти В.ЯНУКОВИЧА. «Коррупция в Конституционном Суде, которая привела к тому, что власть в Верховной Раде сформирована нечестно и неконституционно. Коррупция в Верховной Раде, когда депутат сегодня превратился в товар, наиболее ходовой, и уже не очень дорогой. Коррупция, когда каждому министру доведен план, сколько он должен и где заработать сам, и сколько он должен положить в казну вертикали власти, которые привела его к этому статусу», - объяснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО убеждена, что главной идеологией В.ЯНУКОВИЧА являются «заробитчанство на политике».

Лидер БЮТ считает, что Президент не имеет никакого определенного внутреннего или внешнего курса. «Курс ЯНУКОВИЧА – не Европейский Союз, не Китай, а Гондурас. Говорить о курсе ЯНУКОВИЧА вообще нет смыслацелесообразно. Мне кажется, что все, что делает ЯНУКОВИЧ, это не курс, а подготовка перераспределения собственности в Украине с помощью хорошо организованной системы власти», - резюмировала лидер БЮТ.