Тимошенко жалуется, что ее не пустили в Президент-отель

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Государственное управление делами отказало в предоставлении помещения конгресс-холла в «Президент-отеле», где планировалось провести ее пресс-конференцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в конференц-зале гостиницы «InterContinental».

«Дело в том, что помещение, где мы собирались проводить пресс-конференцию, принадлежит Государственному управлению делами, и в последнюю минуту нам по сути отказали в помещении», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, таким образом власть рассчитывала, что отказ в предоставлении помещения станет причиной для отмены ее пресс-конференции.