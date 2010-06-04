У Азарова уже подумывают об открытии вакансии госсекретаря

Кабинет министров рассматривает вопрос о введении должности госсекретаря.

Об этом сообщил министр Кабмина Анатолий ТОЛСТОУХОВ сегодня на брифинге, проинформировали УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров.

«В предлагаемых законопроектах это будет определено в таком ключе: будет это называться государственный секретарь или управляющий персоналом - по большому счету не играет роли, но то, что это произойдет, я в этом убежден», - сказал А.ТОЛСТОУХОВ.

Он добавил, что это не новость для Украины, поскольку в Кабинете министров в независимой Украине уже существовала должность, как министра Кабинета министров, так и Правительственного секретаря и государственного секретаря. «Мы имеем уже опыт. Нужно определиться, решить, а все другое зависит от способностей человека и от задач, которые он решает», - отметил А.ТОЛСТОУХОВ.

В целом, подчеркнул он, в Украине будет разработана новая концепция формирования государственной кадровой политики.

По словам А.ТОЛСТОУХОВА, стратегия государственной кадровой политики будет рассматриваться на заседании Совета регионов, который состоится в конце июня. «Думаю, осенью это уже будут конкретные шаги, как с точки зрения законодательного уровня, так и вопросы, которые будут рассматриваться на правительственном уровне», - отметил он.